СМИ узнали о планах передать регулирование тарифов такси перевозчикам

В настоящий момент стоимость поездок на такси в мобильных приложениях определяют агрегаторы. Столичные власти предлагают подобную практику запретить и передать это право перевозчикам, выяснил «Коммерсантъ»

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В июне в Госдуму был внесен проект нового закона о такси. Московские власти разработали к нему дополнения, согласно которым регулирующим в настоящий момент тарифы на проезд в такси агрегаторам будет запрещено это делать. Право определять тарифы, согласно инициативе столичных чиновников, будет полностью передано перевозчикам. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал неназванный представитель департамента транспорта Москвы.

Сейчас ценообразование на поездки происходит при помощи программного алгоритма, пояснил изданию пресс-секретарь российского агрегатора такси Maxim Павел Стенников. Именно он, по его словам, на основе тарифов подключенных к сервису перевозчиков и дополнительных данных, учитывающих спрос, количество машин в районах города, а также погоду, дорожную ситуацию и другие факторы, предлагает расчетную стоимость поездки. В случае, если эта сумма соответствует тарифу конкретного перевозчика, он берет заказ, если нет — не берет, уточняет Стенников. При этом фактически выше тарифов агрегаторов расценки перевозчиков быть не могут, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

В соответствии дополнительными поправками к проекту о такси, которые готовится внести столичный дептранс, перевозчики, как указал газете представитель московских властей, должны будут сначала направлять свое тарифное меню агрегаторам. Последние впоследствии должны будут размещать его в свободном доступе.

Комментируя соответствующее предложение, в Федеральной антимонопольной службе газете сообщили, что изучат инициативу.

В настоящий момент крупнейшими онлайн- и телефонными агрегаторами такси, как указывает «Коммерсантъ», являются компании «Везет» (бренды «Сатурн», Red Taxi, «Рутакси», «Везет» и «Лидер»), а также «Яндекс.Такси», Uber, Gett и Maxim. В последнем на предложение дептранса смотрят не оптимистично, замечает газета. Размещение тарифов приведет к конкуренции между перевозчиками внутри сервиса, уверен Стенников. В итоге таксопарки с низкими тарифами будут получать больше заказов, а остальные будут вынуждены снижать цены либо прекращать работу, отмечает он.

При этом представители самих таксопарков, по данным издания, напротив надеются: реализация такой идеи приведет к «более здоровой конкуренции» на рынке. Такую точку зрения газете высказал главный исполнительный директор «Такси Москва» (бренд «Мостакси») Владислав Омаров. «Так как клиент будет видеть реальные тарифы <...> и иметь право выбора, с каким перевозчиком и по какой цене совершить поездку», — подчеркнул он.