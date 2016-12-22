Россию на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее представит Медведев

Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее в ноябре будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Нужно пополнять общий банк идей, развивать сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества, в перспективе это поможет создать в рамках азиатско-тихоокеанского региона, по сути, большой открытый рынок», — сказал глава правительства.

В сентябре источник РБК близкий к МИД России, федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю, сообщили, что президент Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС. Отмечалось, что решение было принято из-за совпадения по датам с Восточноазиатским саммитом (ВАС), который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября и на который должен приезать Путин. Собеседники РБК утверждали, что вместо него на саммит АТЭС отправится Медведев.

Ранее стало известно, что на мероприятии в Папуа — Новой Гвинее вместо президента США Дональда Трампа будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс.

Саммит АТЭС пройдет 15-17 ноября.