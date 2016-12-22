Путин назвал огромной утратой смерть Караченцова

Актер Николай Караченцов был «подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома», силой духа и стойкостью которого восхищались многие, заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Он выразил соболезнования родным и близким актера. «Уход Николая Петровича Караченцова — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!» — добавил президент.

Актер скончался утром в пятницу, 26 октября, за день до своего 74-летия. Как рассказал РБК сын Караченцова Андрей, актер болел онкологическим заболеванием, за день до смерти его перевели в реанимацию. В октябре прошлого года сообщалось, что врачи нашли у актера неоперабельный рак.

Караченцов играл в «Ленкоме», а также исполнил более сотни ролей в кино.