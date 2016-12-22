Число отравившихся в дагестанском кафе увеличилось до 49 человек

В Дагестане 49 человек, включая 10 детей, заразились острой кишечной инфекцией после употреблении курицы в махачкалинском кафе «Терем», сообщается на сайте регионального минздрава. Ранее было известно о 22 отравившихся.
«В Республиканский центр инфекционных болезней [госпитализировано] 47 больных, в том числе девять детей», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что один взрослый и ребенок от госпитализации отказались.
Согласно проведенному исследованию, в 93% взятых проб был обнаружен генетический материал сальмонеллы. На настоящий момент состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести, тяжелых случаев не наблюдается.
Сотрудники управления Роспотребнадзора устанавливают пути передачи инфекции. В сообщении отмечается, что несмотря на требования ведомства приостановить работу кафе заведение продолжало функционировать.