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Число отравившихся в дагестанском кафе увеличилось до 49 человек
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Число отравившихся в дагестанском кафе увеличилось до 49 человек
Общество, 12:14
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Число отравившихся в дагестанском кафе увеличилось до 49 человек

В Дагестане 49 человек, включая 10 детей, заразились острой кишечной инфекцией после употреблении курицы в махачкалинском кафе «Терем», сообщается на сайте регионального минздрава. Ранее было известно о 22 отравившихся.

«В Республиканский центр инфекционных болезней [госпитализировано] 47 больных, в том числе девять детей», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что один взрослый и ребенок от госпитализации отказались.

В кафе Махачкалы отравились 22 человека
Общество

Согласно проведенному исследованию, в 93% взятых проб был обнаружен генетический материал сальмонеллы. На настоящий момент состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести, тяжелых случаев не наблюдается.

Сотрудники управления Роспотребнадзора устанавливают пути передачи инфекции. В сообщении отмечается, что несмотря на требования ведомства приостановить работу кафе заведение продолжало функционировать.

Теги: Дагестан , госпитализация , кафе , массовое отравление
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