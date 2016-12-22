В кафе Махачкалы отравились 22 человека, включая подростка. Об этом РБК сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

«Количество пострадавших — 22 человека, 21 госпитализирован, среди них 17-летний. Всем отравившимся оказывается медицинская помощь в полном объеме. Состояние поступивших оценивается как средней и легкой тяжести, тяжелых нет», — сказала Муртазалиева.

Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование в кафе «Терем» в Махачкале, где произошло отравление. В ходе него было установлено, что все заболевшие употребляли жареную курицу на углях и куриный шашлык. По предварительным результатам лабораторных исследований, обнаружен возбудитель инфекции сальмонелла. После проверки установлено, что кафе «Терем» работало с многочисленными нарушениями санитарного законодательства. Роспотребнадзор возбудил административное дело и составил протокол о запрете деятельности заведения.