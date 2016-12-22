В городе Тавда в Свердловской области загорелся ангар с пиломатериалами. ​Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Пожарные работают по повышенному номеру сложности «Пожар № 2», — рассказали в МЧС, отметив, что тушение осложняется тем, что в ангаре хранится много пиломатериалов и мебели.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших в результате возгорания пока не поступала. 15 человек эвакуировались из ангара до того, как на место происшествия прибыли пожарные.

«Для тушения пожара созданы три боевых участка по периметру здания, в том числе пожарные подают воду на кровлю с пожарной автолестницы», — сообщили в МЧС.

Позже возгорание было локализовано, тушением занимаются 21 человек и 10 единиц техники.