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В Томске эвакуировали 100 посетителей стриптиз-клуба из-за пожара
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В Томске эвакуировали 100 посетителей стриптиз-клуба из-за пожара
Общество, 22:09
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В Томске эвакуировали 100 посетителей стриптиз-клуба из-за пожара

Около 100 человек были эвакуированы из одного из стриптиз-клубов в Томске из-за возникшего в здании пожара, сообщает агентство «Томск» со ссылкой на областной главк МЧС России. 

По предварительной информации, площадь пожара составила 600 кв. м. Сообщение о возгорании в Ленинском районе Томска поступило в экстренные службы в 19:12 мск, отмечают в главке МЧС. На месте происшествия в микрорайне Каштак работали 49 человек и 17 единиц техники. Агентство уточняет, что сейчас пожарные занимаются проливкой здания клуба.

В июне в Томске загорелась жилая девятиэтажка, погибли два человека. Пожар возник на улице Ивана Черных, сгорели три комнаты на девятом этаже дома. Восемь человек были эвакуированы из задымленных квартир, еще шесть человек спустились вниз по автолестнице, 21 человек эвакуирован по лестничным маршам. 

Теги: Томск , эвакуация , стриптиз-клуб , Пожар
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