СМИ сообщили об ограблении в Екатеринбурге консула Германии

В Екатеринбурге у входа в бизнес-центр «Высоцкий» ограбили консула Германии. Об этом пишет E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что у консула было при себе 2 млн руб., которые были украдены. Источник URA.RU также сообщил об ограблении сотрудника консульства, пояснив, что неизвестный подбежал к мужчине в дверях здания, выхватил у него сумку и скрылся.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу отказались комментировать информацию о личности пострадавшего, но сообщили, что по факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области РБК заявили, что «информация проверяется». Отмечается, что консульство переехало в здание бизнес-центра 25 октября. РБК направил запрос в генеральное консульство Германии в Екатеринбурге.