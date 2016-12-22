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Иркутская область стала самым читающим регионом России
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Иркутская область стала самым читающим регионом России
Общество, 19:01
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Иркутская область стала самым читающим регионом России

Победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион» под председательством президента Российского книжного союза Сергея Степашина стала Иркутская область, ей присвоено звание «Литературный флагман России». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Лауреатами конкурса объявлены Московская, Волгоградская и Ленинградская области. Конкурс стартовал в апреле, в нем участвовали 82 региона, которые представляли свои литературные проекты за 2017–2018 годы.

Победитель конкурса представил проект «Иркутская область чтения — 80», посвященный 80-летию со дня образования области, совпавший с юбилеями писателей-уроженцев Валентина Распутина, Александра Вампилова и Евгения Евтушенко.

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Московская область представила проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья», Волгоградская область — «Футбольное чтение», Ленинградская область — «Книжный путь — Bookway». Финалистами конкурса также стали 20 регионов, среди которых Астраханская, Вологодская и Ивановская области.

Церемония награждения победителя и лауреатов пройдет 15 ноября в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.

В 2017 году звание «Литературный флагман России» было присвоено Санкт-Петербургу, в 2016 году — Воронежской области, в 2015 году — Ульяновской области.

Теги: Иркутская область , чтение , литература
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