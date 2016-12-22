ВЦИОМ рассказал о предпочтениях россиян при выборе формата книг

Россияне при чтении художественной литературы отдают предпочтение бумажным книгам, в то время как профессиональную литературу и новости большинство читает на электронных носителях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившего в РБК.

Всего художественную литературу читают около 83% россиян, из них 56% предпочитают бумажные книги, а 27% — электронные. Профессиональную и научную литературу, а также новости большинство россиян читают на электронных носителях — 42% и 67% соответственно.

При этом мужчины чаще выбирают для чтения электронные книги, тогда как среди тех, кто предпочитает бумажные книги, больше женщин. Среди молодежи (18–24 года) формат электронных книг также наиболее популярен, тогда как классический формат чаще используют люди среднего и пожилого возрастов.

​​Опрос проведен 8 сентября среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.