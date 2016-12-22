Роспотребнадзор назвал причину отравления 86 человек в лагере в Дагестане

Число госпитализированных в результате пищевого отравления в детском оздоровительном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана достигло 86 человек. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что среди отравившихся оказались 83 ребенка и три сотрудника лагеря. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.
По предварительным данным, причиной отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза. «Факторами передачи инфекции послужили пищевые продукты, поставленные в лагерь без сопроводительных документов», — говорится в сообщении.
По факту инцидента было принято решение временно приостановить деятельность лагеря. В настоящее время на территории учреждения проводятся противоэпидемические мероприятия.
Утром 13 августа в пресс-службе администрации Шамильского района Дагестана сообщили РБК о госпитализации 54 детей из спортивного лагеря из-за пищевого отравления. По словам главы администрации района, всего в лагере находились 220 детей.