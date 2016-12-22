Россия и Норвегия подписали соглашение по «серой зоне» в Арктике

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Бёрге Фрайберг подписали соглашение о геологоразведке на шельфе Баренцева моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно договору, стороны будут совместно разрабатывать нефтегазовые запасы, находящиеся в бывшей «серой зоне», площадью 175 тыс. кв. м в Баренцевом море, а также заниматься сбором сейсмических данных.
В 2010 году Россия и Норвегия подписали договор о морских границах и сотрудничестве в Баренцевом море, положив конец 40-летнему территориальному спору.
В марте 2013 года глава Нефтяного директората Норвегии Бенте Ниланд сообщал, что на спорной территории в Баренцевом море, которую Москва уступила Осло, могут находиться около 1,9 млрд барр. углеводородов. Ниланд отмечал, что основную часть полезных ископаемых составляет газ, а 15% залежей приходятся на нефть.