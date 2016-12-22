Самолет «Нордавиа» совершил вынужденную посадку в Москве

Пассажирский самолет авиакомпании «Нордавиа», следовавший из Москвы в Махачкалу, вынужденно вернулся в аэропорт Домодедово из-за трещины в стекле, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Нордавиа».

«Это произошло через час после вылета из Москвы и такое решение принял командир воздушного судна. Авиалайнер Boeing 737 вернулся в Москву и совершил благополучную посадку в аэропорту Домодедово», — заявили в «Нордавиа».

​В авиакомпании добавили, что на борту самолета были 132 пассажира, им предоставили резервный самолет, подготовка которого заняла немногим больше часа. В 14:35 мск он вылетел в Махачкалу.