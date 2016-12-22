Украинцы и сирийцы получили больше всего видов на жительство в ЕС

В 2017 году в Евросоюзе (ЕС) выдали 3,1 млн первичных видов на жительство, наибольшее число получателей — граждане Украины и Сирии, говорится в докладе Евростата.

За год данный документ оформили 662 тыс. украинцев, при этом 88% из них получили вид на жительство в Польше. На втором месте по количеству обладателей вида на жительство в ЕС стали сирийцы (223 тыс. выданных документов), около двух третей из них приехали в Германию. Первичный вид на жительство в ЕС получили также 1,6 тыс. россиян.

Около трети (32%) всех выданных в ЕС в 2017 году видов на жительство оформлялись с целью трудоустройства, еще 26% из-за семейных причин, 17% — с целью получить образование, отмечает Евростат. По данным статистической службы, чаще всего ради образования в ЕС едут китайцы — 125 тыс. граждан Китая получили вид на жительство в Европе, а из-за семейных причин чаще других переезжали марроканцы (72,1 тыс.).

Больше всего видов на жительство из-за работы выдали в Польше — такие документы там получили 597 тыс. человек, это 59% всех, кто указал работу в качестве причины переезда. Британия больше других привлекла тех, кто хочет получить образование, — там выдали 180 тыс. видов на жительство для этих целей.