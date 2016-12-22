Россияне за 5 лет инвестировали €155 млн в Греции для вида на жительство

За последние пять лет россияне вложили более €155 млн в покупку недвижимости в Греции для получения вида на жительство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора управления по инвестициям Enterprise Greece Анджелу Михалополу.
В прошлом году, рассказала она, общий объем российских инвестиций по программе «Золотая виза» составил €29,8 млн. С начала этого года по август граждане России купили недвижимость на сумму €10,1 млн. Больший интерес они проявили к объектам в Салониках, Аттике и на Корфу.
Другие инвесторы за такой же период вложили в греческую экономику €4 млрд.
«Это самая высокая цифра за последние 15 лет. Движение вверх мы видим по разным видам инвестиций, и в том числе — в сфере недвижимости», — рассказали в управлении по инвестициям.
Программа «Золотая виза» позволяет иностранцам получить вид на жительство в Греции на пять лет за покупку собственности на территории республики минимум на €250 тыс. Аналогичным способом можно получить ВНЖ во многих других странах ЕС, например, в Португалии, Словакии, на Мальте.