В Музее оккупации Латвии произошел пожар

В здании Музея оккупации Латвии в четверг, 25 октября, произошел пожар, сообщает агентство Delphi со ссылкой на Юриса Петерсонса, члена правления компании Skonto Buve, которая занимается реконструкцией здания.

В компании рассказали, что задымление возникло, когда рабочие разрезали металл. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени, на место вызвали пожарных. «Ситуация контролировалась. Пожарных мы привлекли профилактически, и сейчас задымление ликвидировано», — сказал Петерсонс.

Как отмечает агентство, это не первый пожар в музее. В апреле 2016 года загорелась крыша здания, сообщалось, что причиной могло быть повреждение проводки.

В Музее оккупации Латвии представлены экспонаты, которые освещают период с 1940 по 1991 годы в истории страны.