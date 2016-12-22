Миллиардер Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы Alibaba в 54 года

Миллиардер Джек Ма уйдет на пенсию 10 сентября, покинув пост главы компании Alibaba, которую он сам же и основал. Ранее он рассказывал о том, что на пенсии намерен заняться преподаванием и благотворительностью

Основатель китайского интернет-ретейлера Alibaba Джек Ма решил уйти из компании 10 сентября. Об этом он сообщил The New York Times.

В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября в Китае будет отмечаться День учителя. До основания Alibaba Джек Ма был учителем английского языка.

Как утверждает издание, Ма уходит на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а государственные предприятия все чаще вмешиваются в работу частных компаний. При этом NYT отмечает, что Ма останется в совете директоров Alibaba и будет наставлять руководство компании. В интервью изданию Джек Ма назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».

Состояние Джека Ма Forbes оценивает в $36,6 млрд. В 1999 году он основал компанию Alibaba, ставшую одним из крупнейших ритейлеров мира.

Накануне в интервью Bloomberg TV миллиардер рассказал, что после ухода из компании планирует уделять больше времени с средств филантропии. Он хочет создать фонд, который будет заниматься финансированием образовательных проектов. По его словам, он намерен пойти по стопам Билла Гейтса. Джек Ма рассказал, что «однажды, и скоро», вернется к преподаванию. Однако он не стал отвечать на вопрос, когда он уйдет из компании.