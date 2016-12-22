Госдума приняла закон о запрете «резиновых офисов» для мигрантов

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки, ужесточающие уголовное наказание за фиктивную постановку на учет мигрантов в нежилых помещениях. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Ранее наказание было предусмотрено за регистрацию в жилых помещениях. Теперь в закон включены офисы организаций, в которых мигранты не работают.

За фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства в нежилом помещении грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. и лишение свободы до трех лет.

В октябре 2017 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и группа депутатов предложили изменить ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства). Из-за того что он предусматривал ответственность за фиктивную постановку на учет только в жилых домах, стали появляться «резиновые офисы». Документ был одобрен в первом чтении в декабре того же года.

В феврале текущего года правительственная комиссия попросила уточнить формулировки законопроекта. Она посчитала, что в нем не учтена ситуация, в которой фиктивной должна считаться постановка на учет «по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную деятельность». Эта формулировка вошла в окончательно принятый текст закона.