В Госдуме предложили заблокировать сайты и приложения для знакомств

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала сайты и приложения для знакомств и заявила, что их «нужно блокировать». Об этом она рассказала агентству «Москва».

Плетнева считает, что такие сайты оказывают негативное влияние на отношения между мужчиной и женщиной. «Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к сайтам и приложениям для знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят», — сказала она.

Плетнева заявила, что многие считают интернет местом, где любого можно «опорочить и на за что не отвечать». «Поэтому я с вами согласна, такие сайты нужно блокировать, и не только такие», — сказала она.

Парламентарий также отметила, что те, кто знакомятся с людьми в интернете, не знают, с кем на самом деле общаются, и при встрече может выясниться, что этот человек «какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной».

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да», — заявила глава комитета Госдумы.

Перед чемпионатом мира по футболу в России Плетнева в интервью «Говорит Москва» вспомнила про Олимпиаду-80 в СССР и заявила, что тогда в стране появилось много матерей-одиночек. «Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать», — сказала она тогда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, слышали ли в Кремле о словах Плетневой заявил, что российские женщины «сами разберутся».