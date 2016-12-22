Глава МЧС вылетит в пострадавший от проливных дождей Краснодарский край

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит в Краснодарский край, пострадавший от ливневых дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Для контроля хода ликвидации последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — заявили в ведомстве.

Представитель МЧС сообщил, что на место происшествия будут переброшены 100 сотрудников и около 30 единиц техники.

Министр на оперативном селекторном совещании указал на необходимость в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение в пострадавших районах, включая железнодорожное.

Для ликвидации последствий в готовность приведены более 350 военнослужащих и 50 единиц тяжелой техники Южного военного округа (ЮВО), сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

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Ранее по поручению губернатора был создан краевой оперативный штаб.

По обновленным данным ведомства, подтопления 1,6 тыс. жилых домов произошли в 27 населенных пунктах. Из зоны подтопления эвакуированы 380 человек. Два человека погибли, еще трое пострадали, судьба одного человека неизвестна.

Из-за непогоды произошли аварийные отключения в распределительных сетях ПАО «Кубаньэнерго» — без электроэнергии в Адлеровском и Туапсинском районах остались около 9,7 тыс. человек.

24 октября в Туапсинском районе ввели режим ЧС, за шесть часов там выпало 116 мм осадков при месячной норме для октября 115–120 мм.