В Бурятии после посещения кафе 57 человек заболели сальмонеллезом

В столице Бурятии Улан-Удэ 57 человек заболели сальмонеллезом после посещения кафе «Шулэн До». Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике, передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, групповая заболеваемость сальмонеллезом у посетителей кафе «Шулэн До» была зарегистрирована с 11 по 13 января. Из 57 заболевших были госпитализированы 45 человек. В ведомстве отметили, что тяжелых случаев заболевания не зафиксировано.

Специалисты Роспотребнадзора провели инспекцию кафе, посетители которого заболели. В том числе, сотрудники ведомства обследовали его работников, взяли пробы с готовых блюд, с продуктов, воды, смывов и дезинфицирующих средств. В ходе проверки было установлено, что в кафе грубо нарушались требования санитарных норм, из-за чего его продукция была загрязнена возбудителем сальмонеллеза. В Роспотребнадзоре отметили, что деятельность кафе была приостановлена.

В МВД рассказали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция животных и человека, которая вызывается бактериями сальмонеллами. Это заболевание поражает желудочно-кишечный тракт человека. Инфицирование сальмонеллезом обычно проходит через контакт с зараженными животными или после употребления пищи, которая содержит эти бактерии.