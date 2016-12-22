Посол рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера

Встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера готовится, стороны контактируют друг с другом и выбирают время и место переговоров, рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Возможность встречи между Сурковым и Волкером существует. Они находятся в переписке друг с другом. Сегодня решается вопрос, где и когда они встретятся», — заявил посол. Антонов подчеркнул, что сейчас необходимо определить содержание их переговоров и возможные результаты.

В последний раз Волкер и Сурков встречались в январе в Дубае. В начале октября замглавы МИД России Григорий Карасин выразил надежду на то, что переговоры в данном формате возобновятся, пишет ТАСС. Позже Волкер во время телефонного брифинга заявил, что он и Сурков пока не запланировали следующую встречу.

«Я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, у нас был продуктивный разговор», — цитирует «Интерфакс» помощника госдепартамента США. 11 октября в интервью изданию «Настоящее время» Волкер сказал, что в течение последних недель обсуждал с Сурковым возможность введения в Донбасс миротворцев.