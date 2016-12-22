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Израильские истребители ударили по восьми целям в секторе Газа
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Израильские истребители ударили по восьми целям в секторе Газа
Политика, 06:04
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Израильские истребители ударили по восьми целям в секторе Газа

Израильские истребители нанесли восемь ударов по сектору Газа. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Как отмечается в сообщении, целями удара были в том числе здания, в которых производились боеприпасы. Израильские военные сообщили, что удар был нанесен в ответ на снаряды, выпущенные со стороны сектора по территории Израиля. Ракеты были отражены израильской системой ПРО.

По данным Times Of Israel, взаимный обмен ударами нарушил недельное затишье в секторе Газа. Издание отмечает, что израильские военные выпустили ракеты по боевикам ХАМАС на севере сектора. О жертвах не сообщается. Также израильские военные поразили тренировочную базу боевиков.

Последний раз об операции израильской армии в секторе Газа сообщалось 17 октября. Тогда истребители нанесли удары по региону в ответ на запуск ракет по Израилю. Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются взаимными ударами.

Теги: Израиль , сектор Газа , Палестина
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