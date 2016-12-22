Израильские ВВС атаковали сектор Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские истребители начали операцию в секторе Газа после того, как с палестинской территории по израильскому городу Беэр-Шева были выпущены ракеты, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

«В ответ на ракеты, выпущенные из Газы по Израилю ночью, истребители Армии обороны Израиля начали атаковать террористические цели в Газе», — говорится в сообщении.

Как пишет газета Times of Israel со ссылкой на военных, в ночь на 17 октября с территории сектора Газа было выпущено две ракеты, одна из них упала в море, вторая попала в южную часть города Беэр-Шева и взорвалась во дворе жилого дома. В результате никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб.

Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ударами. Так, 7 октября израильские ВВС атаковали боевиков, запускавших с палестинской территории воздушные шары, которые использовались для поджогов. Военные отметили, что из-за подобных действий террористов за несколько месяцев выгорело 8 тыс. акров «израильской земли», погибли 100 животных, а в опасности были жизни тысяч людей.