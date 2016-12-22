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Генпрокурор Нью-Йорка обвинила ExxonMobil в обмане инвесторов
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Генпрокурор Нью-Йорка обвинила ExxonMobil в обмане инвесторов
Бизнес, 00:52
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Генпрокурор Нью-Йорка обвинила ExxonMobil в обмане инвесторов

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против нефтяной компании ExxonMobil, в котором она обвиняет ее в обмане инвесторов о финансовом риске от изменения климата и о выбросах углерода. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документ.

Как утверждает истица, ExxonMobil включала стоимость углерода в свои проекты, хотя по факту она его покупала за другую цену, чем указанную в проекте. По мнению Андервуд, «мошенничество коснулось самых высоких уровней компаний», в том числе бывшего исполнительного директора ExxonMobil и экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Генпрокурор указала, что он знал на протяжении многих лет, что компания «отступалась» от своих публичных заявлений, а также использовала разные расчеты о выбросах парникового газа.

Истица призвала нефтяную компанию не искажать климатические расчеты и исправить там, где были допущены искажения. «Другими словами, рассказать инвесторам правду», — говорится в документе. Также генпрокурор просит в иске суд обязать компанию возместить ущерб, который был нанесен в ходе предполагаемого мошенничества.

Представитель ExxonMobil назвал иск необоснованным. По его мнению, иск является «лоббированием» чьих-то интересов. Генеральный прокурор «не способна признать», что за три года расследования она не смогла выявить никаких нарушений, добавил представитель компании.

Теги: Инвесторы , мошенничествво , климат
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