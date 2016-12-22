Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма «Грех» о Микеланджело

Президент России Владимир Путин рассказал, что режиссер Андрей Кончаловский показал ему и премьер-министру Италии Джузеппе Конте фрагмент фильма «Грех». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Кстати, только что вместе с господином Конте посмотрели фрагменты фильма Андрея Кончаловского о великом скульпторе и художнике Микеланджело Буонаротти», — сказал президент.

Путин назвал фильм яркой совместной работой российских и итальянских кинематографистов. По его мнению, картина вызовет интерес не только в России, но и в Италии и других странах.

Презентация фильма состоялась в Кремле при участии Кончаловского после переговоров Путина и Конте. Картина «Грех» посвящена нескольким годам жизни итальянского художника и скульптора Микеланджело. В частности, времени, когда он расписывал своды Сикстинской капеллы и создавал скульптуру Давида. Роль Микеланджело исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.