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В Свердловской области в результате ДТП с автобусом погибли два человека
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В Свердловской области в результате ДТП с автобусом погибли два человека
Общество, 17:00
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В Свердловской области в результате ДТП с автобусом погибли два человека

В Свердловской области два человека погибли, трое пострадали в результате ДТП с автобусом, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение об аварии в районе 69-го километра трассы Каменск-Уральский — Камышлов поступило в дежурную часть регионального главка полиции в 15:13 мск. Легковой автомобиль Lada Granta въехал в пассажирский автобус «Богдан», который стоял на обочине.

Два пассажира легкового автомобиля погибли, еще двое и водитель машины с травмами разной степени тяжести доставлены в медучреждение. В автобусе находились порядка десяти пассажиров, из них никто не пострадал. «Люди приехали на уборку урожая», — пояснил Горелых.

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Движение на данном участке дороги частично ограничено, инспекторы ДПС организовали движение по одной полосе. «Назначена автотехническая экспертиза, взята кровь на анализ для того, чтобы определить наличие или отсутствие алкоголя или других веществ. Отрабатываются различные версии автокатастрофы, как связанные с человеческим фактором, так и иные, связанные с неисправностью машины, с состоянием дороги», — добавил он.

Теги: Свердловская область , ДТП , Автобус , смерть
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