СК назвал причину прорыва газопровода во Владимирской области

Причиной прорыва газопровода и последующего возгорания во Владимирской области мог стать скачок давления, говорится в сообщении управления Следственного комитета (СК) по региону.

Скачок мог произойти при подаче ​газа под повышенным давлением с магистрального газопровода Рязани. Следователи продолжают осмотр места происшествия совместно с профильными специалистами.

Кроме того, СК сообщает обстоятельства произошедшего. По данным следователей, подземные коммуникации размером около 50 метров прорывом выбросило на поверхность. От утечки газа возникло возгорание высотой 20 м на площади радиусом около 100 метров, которое, по уточненным данным, впоследствии сожгло лес на площади 4 га.

Инцидент произошел близ поселка Адино. Поврежденный газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (ДЗО ПАО «Газпром»). Участок прорыва перекрыт, газ потребителям подается по резервным веткам.