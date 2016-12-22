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Топилин заявил о сокращении разрыва в уровне зарплат мужчин и женщин
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Топилин заявил о сокращении разрыва в уровне зарплат мужчин и женщин
Общество, 13:01
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Топилин заявил о сокращении разрыва в уровне зарплат мужчин и женщин

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума заявил, что в России сократился показатель гендерного разрыва в заработной плате мужчин и женщин, сообщает «РИА Новости».

По его словам, если в 2001 году этот показатель составлял 36,8%, то в 2017 году он опустился до 28,3%. «Эту разницу необходимо продолжать сокращать», — подчеркнул Топилин.

Глава ведомства отметил, что уже в ближайшее время он подпишет приказ о пересмотре перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин. Всего Минтруд планирует пересмотреть 456 «запрещенных» профессий. Речь идет о снятии ограничений на работу в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работу в качестве водителей большегрузов и машинистов спецтехники.

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Накануне в ходе пленарного заседания форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что женщинам необходимо занимать «более активную и наступательную» позицию в вопросах преодоления гендерного неравенства. Она подчеркнула, что особо актуальным остается разрыв в зарплатах мужчин и женщин, которые выполняют одну и ту же работу. По ее словам, средняя зарплата женщин составляет в России 74% от средней зарплаты мужчин.

Теги: Минтруд РФ , Максим Топилин , гендерное равенство , Зарплаты
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