В Саратове ответили на победу в рейтинге самых пьющих городов России

Главный внештатный нарколог минздрава Саратовской области Александр Паращенко в разговоре с РБК назвал абсурдным рейтинг самых пьющих городов России, составленный независимым агентством Zoom Market.

«Работаю много-много лет, но я впервые такое увидел. Как можно по опросу судить о том, как и где пьют люди, это же просто парадоксально. Есть цифры, есть факты, на которые обычно опирается статистика», — сказал Паращенко.

По его словам, в Саратове, который возглавил рейтинг самых пьющих городов, «вполне нормальная обстановка» относительно других городов Поволжья. Он добавил, что в этом регионе стали пить меньше и не употребляют алкоголя больше, чем в других регионах. «Это абсолютно недостоверная статистика, которая выглядит как фейк», — заключил он.

Ранее маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых пьющих российских городов. Список был составлен на основе опроса, в котором приняли участие 3250 человек. Их спрашивали, употребляют ли они алкоголь, как часто они это делают и пили ли в день опроса.

На первом месте рейтинга оказался Саратов, на втором — Ханты-Мансийск, третьей оказалась Пермь. При этом Москва заняла 16-е место, а Санкт-Петербург оказался на 11-м. Замкнула список Казань, оказавшаяся на 25-й строчке рейтинга.