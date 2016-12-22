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Facebook представил свой первый гаджет
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Facebook представил свой первый гаджет
Технологии и медиа, 18:21
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Facebook представил свой первый гаджет
Речь идет об устройстве, предназначенном для видеозвонков. Модели устройства под брендом Facebook получили название Portal и Portal+
Фото: newsroom.fb.com

Социальная сеть Facebook выходит на рынок с линейкой дисплеев. Компания представила свой первый гаджет, с помощью которого можно устраивать видеозвонки.

Гаджет представлен​ в двух вариантах. Первый, получивший название Portal, имеет 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Второй — Portal+ — получил 15-дюймовый экран, разрешение которого 1920x1080 пикселей.

«Обе модели разработаны для того, чтобы помочь вам почувствовать себя ближе к важным людям в вашей жизни и сделать видеочаты менее похожими на вызовы, а больше на то, будто вы на самом деле находитесь в одной комнате», — заявляет производитель.

Гаджет с помощью «умной» камеры позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту. Камера автоматически следит за передвижениями и держит в фокусе собеседника. Технология «умного» звука минимизирует фоновый шум и автоматически улучшает качество звука вне зависимости от того, на каком расстоянии собеседник находится от дисплея.

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Устройство позволяет общаться с контактами из Facebook Messenger, даже если у них нет аналогичного гаджета. В этом случае они смогут общаться с телефонов или планшетов, на которых установлен Messenger. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек одновременно.

​Отдельно компания подчеркивает, что Facebook не прослушивает, не просматривает и не сохраняет содержимое видеозвонков, сделанных при помощи гаджетов Portal. Все видеозвонки зашифрованы, заявляет производитель.

Гаджеты от Facebook станут доступны для продажи на территории США в ноябре по цене $199 за Portal и $349 за Portal+. Пока же дисплеи доступны для предзаказа в США на facebook.com, а также на Amazon и Best Buy.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Facebook Inc. , видеозвонки
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