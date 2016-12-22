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Путин и его администрация получат на расходы еще 1,7 млрд рублей
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Путин и его администрация получат на расходы еще 1,7 млрд рублей
Политика, 06:35
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Путин и его администрация получат на расходы еще 1,7 млрд рублей

В текущем году будут увеличены расходы на деятельность президента России Владимира Путина и его администрации на 1,7 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в федеральный бюджет 2018 года.

В частности, будут увеличены расходы на проведение мероприятий с участием президента на сумму 786,3 млн руб., а также на авиаперевозки его полномочных представителей — в сумме 76 млн руб.

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Помимо этого допрасходы потребуются на проведение мероприятий, которые связаны с 25-летием принятия Конституции России (40,4 млн руб.). На обеспечение работы администрации Путина расходы будут увеличены на 15,2 млн руб.

​Также еще 799,4 млн руб. будут направлены на выплаты по оплате труда работников государственных органов.

Согласно Федеральному закону № 362-ФЗ бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации» в 2018 году предусмотрены в сумме 10 066,0 млн руб. С учетом дополнительных 1,7 млрд руб. эта сумма в 2018 году составит 11 783,4 млн руб.

Теги: Владимир Путин , Администрация президента России , расходы
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