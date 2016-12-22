Путин и его администрация получат на расходы еще 1,7 млрд рублей

В текущем году будут увеличены расходы на деятельность президента России Владимира Путина и его администрации на 1,7 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в федеральный бюджет 2018 года.
В частности, будут увеличены расходы на проведение мероприятий с участием президента на сумму 786,3 млн руб., а также на авиаперевозки его полномочных представителей — в сумме 76 млн руб.
Помимо этого допрасходы потребуются на проведение мероприятий, которые связаны с 25-летием принятия Конституции России (40,4 млн руб.). На обеспечение работы администрации Путина расходы будут увеличены на 15,2 млн руб.
Также еще 799,4 млн руб. будут направлены на выплаты по оплате труда работников государственных органов.
Согласно Федеральному закону № 362-ФЗ бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации» в 2018 году предусмотрены в сумме 10 066,0 млн руб. С учетом дополнительных 1,7 млрд руб. эта сумма в 2018 году составит 11 783,4 млн руб.