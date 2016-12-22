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МИД продолжит добиваться от Грузии отмены вето на наблюдательные полеты
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МИД продолжит добиваться от Грузии отмены вето на наблюдательные полеты
Политика, 00:37
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МИД продолжит добиваться от Грузии отмены вето на наблюдательные полеты

Россия будет продолжать добиваться осуществления своих прав на полеты над территорией Грузии по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении российской делегации в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене, которое опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В сообщении отмечается, что причиной годового перерыва в выполнении наблюдательных полетов стали грубейшие нарушения обязательств со стороны Грузии, «безответственное поведение его покровителей» и пассивность ряда других государств.

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«Следует отметить, что принятие решения о распределении активных квот наблюдательных полетов на 2019 год не устраняет проблемы введенного Тбилиси противоправного запрета на осуществление российских миссий открытого неба над Грузией, создавшего прецедент выборочного выполнения обязательств по Договору», — отмечается в заявлении.

В делегации подчеркнули, что Россия оставляет за собой право возвращаться к этому вопросу и будет предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению прав России как государства-участника этого Договора.

«Уважаемым партнерам не следует рассчитывать на то, что терпение нашей страны будет бесконечным», — заключили российские дипломаты.

В 2011 году грузинские власти в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с Россией в рамках Договора из-за конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 стран — членов ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. Согласно документу, подписавшиеся страны могут летать над территориями друг друга, чтобы убедиться в отсутствии подготовки к войне и нарушении международных договоренностей.

Теги: МИД , Договор по открытому небу , Грузия , наблюдательный полет
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