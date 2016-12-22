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Экс-владельцы «Мортона» откроют сеть спа-центров за 4,5 млрд рублей
Бизнес, 01:33
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Экс-владельцы «Мортона» откроют сеть спа-центров за 4,5 млрд рублей

ГК «Основа» запускает в Москве сеть «семейных оздоровительных комплексов» под названием «Московские термы», рассказал РБК член совета директоров группы Егор Храмов. Первый объект в апреле 2019 году откроется в ТРЦ «РИО Севастопольский» на Большой Черемушкинской ул., 1. Договор аренды 3 тыс кв.м. в торговом комплексе находится в финальной стадии подписания, уточнил Храмов.

По словам Храмова в течение трех лет планируется открыть 30 комплексов. Площадь одного составит 2,5-5 тыс кв.м., все их планируется размещать в торговых комплексах. Инвестиции в один спа-центр составят 150-300 млн руб. Таким образом, минимальный объем инвестиций в открытие всей сети комплексов составит 4,5 млрд рублей. Планируемый срок окупаемости одного центра — три года.

«Это развитие наших планов по инвестированию в семейные комплексы. Мы инвестировали в развлекательные центры «Zамания» и видим большой потенциал в этом направлении. Торговые центры нуждаются в досуговой составляющей», — отмечает Храмов.

ГК «Основа» создана в 2016 году после того, как Александр Ручьев вместе с миноритариями продал девелоперскую компанию «Мортон» президенту группы ПИК Сергею Гордееву. «Основой» кроме Ручьева, владеют бывшие топ-менеджеры «Мортона» Олег Колченко и Егор Храмов. Основное направление группы — жилое строительство, в портфеле компании 500 тыс кв.м. жилья в Москве и Московской области, а также два проекта в Чехии и два проектов Германии. Кроме того «Основа» занимается управлением коммерческой недвижимостью и инвестирует в IT.

Теги: Александр Ручьев , Недвижимость , торговые центры
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