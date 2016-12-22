ВТБ подал заявку на выкуп 100% Новороссийского комбината хлебопродуктов

АО «ВТБ Капитал» направило в Центробанк обязательное предложение о покупке акций Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), говорится в сообщении банка на портале раскрытия. Предложение было представлено в ЦБ в понедельник, 22 октября.

Предложение касается выкупа 46 749 540 обыкновенных акций НКХП, уточняется в сообщении. Цена предложения не указана. Согласно отчету НКХП за 2017 год, уставной капитал компании состоял из 67 597 000 акций. Таким образом, предложение распространяется на 69,1% акций.

«ВТБ Капитал» обязан выставить оферту другим акционерам после того, как его суммарная доля в НКХП превысила 30%: на 3 октября прямая доля «ВТБ Капитала» в НКХП составила 29,9% (20 211 503 акции), а косвенная — 0,94% (635 957 акций), сообщает «Интерфакс».

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» — один из крупнейших зерновых терминалов в России. Основным акционером Новороссийского комбината хлебопродуктов является Объединенная зерновая компания, в которой 50% минус одна акция принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Долю в терминале ВТБ приобрел в августе 2018 года в результате «урегулирования задолженности», следовало из отчетности банка.

В августе ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 10,93% голосующих акций НКХП: в случае совершения сделки доля банка в совокупности с имеющимися акциями составит 33,18%.