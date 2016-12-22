ВТБ получил за долги долю в Новороссийском зерновом терминале

Группа ВТБ стала владельцем 22,25% Новороссийского зернового терминала, указано в опубликованной в четверг, 9 августа, отчетности госбанка по МСФО. Долю в терминале ВТБ приобрел в августе 2018 года в результате «урегулирования задолженности». Сумма задолженности не раскрывается.

Новороссийский зерновой терминал принадлежит группе «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), крупнейшему по грузообороту отечественному портовому оператору. В 2017 году на долю НМТП пришлось 18% от общего грузооборота всех российских портов — 143,5 млн т. Основной акционер НМТП — кипрская Novoport Holding Ltd, которой на паритетных условиях владеют «Транснефть» и группа «Сумма». Еще 20% НМТП у Росимущества.

В конце июня активы и имущество НМТП были арестованы по решению суда из-за уголовного дела в отношении совладельцев «Суммы» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Правоохранительные органы задержали их 31 марта 2018 года, а потом арестовали по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате 2,5 млрд руб. В конце июля НМПТ сообщил, что обеспечительный арест на активы был снят еще в июне.

РБК направил запросы в пресс-службы ВТБ и НМТП.