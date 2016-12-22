Саудовская Аравия внесла иранский спецназ в список террористов

Саудовская Аравия и Бахрейн внесли в список подозреваемых в финансировании терроризма Корпус стражей исламской революции (КСИР) и командующего его спецподразделением «Эль-Кудс» Касема Сулеймани. Об этом сообщает Ajel со ссылкой на заявление служб безопасности.

«Эль-Кудс» является элитным формированием, которое занимается проведением специальных операций за пределами Ирана. США обвиняют подразделение в поддержке терроризма.​



В октябре 2017 года США включили КСИР в санкционный список лиц и организаций, которые осуществляют террористическую деятельность или оказывают поддержку террористам. До этого КСИР уже находился в пяти санкционных списках. Ограничения были введены в том числе за нарушение режима нераспространения и прав человека в Иране.