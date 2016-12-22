Siemens отложил подписание сделки с Эр-Риядом на $20 млрд из-за Хашкаджи

Из-за отказа исполнительного директора Siemens Джо Кэзера посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде подписание соглашения между компанией и саудовским властями о строительстве электростанции стоимостью $20 млрд оказалось отложенным, сообщает Bloomberg.

Причиной бойкота форума Кэзером стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал после посещения генконсульства королевства в Стамбуле. «Правда должна быть найдена и справедливость восстановлена. Это решение не направлено против королевства или его народа». — сказал директор Siemens.

Двумя днями ранее по той же причине от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии отказался глава Минфина США Стивен Мнучин под предлогом того, что объяснения, данные Эр-Риядом по делу Хашкаджи, являются «недостаточными».

Хашкаджи пропал в саудовской дипмиссии в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти заявили, что журналист был убит при участии 15 сотрудников саудовской разведки, США и ряд европейских стран призвали расследовать этот эпизод, пригрозив санкциями. Эр-Рияд отказывался признать факт гибели Хашкаджи в своем диппредставительстве до 20 октября. После этого саудовские власти заявили, что журналист погиб в драке. В Саудовской Аравии были арестованы 18 подозреваемых. Однако США, Турция и ряд других стран заявили о неудовлетворенности предварительными результатами расследования.