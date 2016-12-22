Страховщики предрекли уход с рынка в 2018 году каждой пятой компании

Страховой рынок в 2018 году покинут 20% действующих компаний, предсказывают страховщики, опрошенные экспертами КПМГ. Среди других их прогнозов — рост рынка на 7%, увеличение сделок M&A и новый рекорд убыточности в сегменте ОСАГО

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

​Страховой рынок в течение 2018 года могут покинуть почти 50 страховых компаний — к концу года их останется 168 против 217 в феврале, следует из результатов июньского опроса топ-20 крупнейших страховщиков. Итоги опроса представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой компании КПМГ «Обзор рынка страхования в России. 2018 год» (есть у РБК).

К концу первого квартала, по данным ЦБ, в стране действовали 204 страховые компании. По итогам 2017 года рынок покинули 30 страховых компаний (на конец года их было 226). Основная причина ​— добровольный отказ от лицензий (16 страховщиков), еще пять — в связи с реорганизацией, а у девяти лицензия была отозвана из-за нарушения законодательства.

При этом, по оценкам крупнейших компаний — респондентов КПМГ, в 2018 году страховые сборы вырастут на 7%, в основном за счет деятельности топ-20 страховщиков (по итогам 2017 года был рост 8%). Основным драйвером рынка останется страхование жизни, которое в течение ближайших двух лет будет показывать ежегодный прирост на уровне 30% и выше. А вот рынку ОСАГО участники рынка предрекли рекордную убыточность в текущем году, несмотря на принимаемые ЦБ меры по либерализации тарифов, которые, как ожидается, осенью вырастут на 20%.

Естественный отбор

Среди основных причин ухода страховых компаний с рынка в КПМГ указывают усиление контроля ЦБ за соблюдением страховщиками регуляторных требований. Уже сейчас они должны соблюдать новые требования по открытому стандарту представления отчетности (формат XBRL), единому плану счетов, а впереди внедрение новых стандартов международной финансовой отчетности (МСФО 17) и директива Solvency II (аналог банковского «Базель II» для страхового рынка), говорит партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина. Для реализации всех этих требований нужны инвестиции — как в технологии, так и в профессиональные кадры. Для небольших компаний это зачастую неподъемно, и их бизнес в результате просто перестает быть прибыльным, отмечает эксперт. «Им сложно еще и потому, что, как правило, это нишевые или кэптивные игроки, не имеющие диверсифицированных портфелей в отличие от крупных компаний», — указывает Темкина.

Одновременно ЦБ, как и в банковском секторе, ради повышения доверия к страховому рынку продолжает его «чистку» от неблагонадежных компаний, указывает один из авторов исследования КПМГ. Регулятор в июне заявлял, что оздоровление страхового рынка практически завершено. Раньше ЦБ мог каждую неделю рассматривать вопрос об отзыве лицензий страховщиков — сейчас это происходит гораздо реже. «Можно сказать, что произошло завершение очистки отрасли», — говорил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Еще одним фактором сокращения числа страховых компаний станут процессы консолидации, считают участники опроса КПМГ. Сейчас осуществляется сделка по покупке СОГАЗом компании «ВТБ Страхование» — доля объединенной компании превысит 20%. Одной из главных тенденций, которая будет определять развитие страхового рынка в следующие три года, будет увеличение количества сделок M&A (слияния и поглощения), так как большие компании будут искать новые активы для приобретения среди региональных и нишевых игроков, говорит Юлия Темкина.

Топ-10 игроков продолжают захватывать рынок, и уровень концентрации постепенно растет: доля топ-10 крупнейших страховщиков по итогам 2018 года достигнет 76 против 75% в 2017-м и 74% в 2016 году, прогнозируют участники опроса КПМГ, а на долю топ-5 в последние годы стабильно приходится больше половины рынка.

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» не склонны делать прогнозов по уходу с рынка страховых компаний, отмечая, что их количество и скорость ухода с рынка во многом зависят от позиции регулятора по этому вопросу. Но процесс сокращения числа страховщиков будет продолжаться в связи с общей тенденцией к концентрации рынка и укрупнению рыночных игроков, согласен управляющий директор страховых и инвестиционных рейтингов агентства Дмитрий Янин.

Ожидание убытков от ОСАГО

Самым убыточным страховым сектором в 2018 году останется обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Как считают опрошенные представители страховой отрасли, коэффициент средней ожидаемой убыточности (КУ, соотношение убытков к премиям) ОСАГО достигнет рекордного уровня 92%, тогда как по итогам 2017 года страховщики ожидали убыточности 84%, следует из исследования КПМГ. Фактическая убыточность, по мнению респондентов, в прошлом году была выше ожиданий (около 90%) из-за введения «Единого агента РСА» и обязательных продаж полисов ОСАГО через интернет (е-ОСАГО), говорится в исследовании КПМГ. Эти факторы продолжают влиять на убыточность и в текущем году.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Все за одного С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы через интернет. Если сайт страховой компании, куда пришел клиент, не работает, включается система «Единого агента», которая перенаправляет потребителя на сайт Российского союза автостраховщиков, где завершается покупка полиса у другой компании, также выбранной случайным образом.

В ЦБ не приводят оценок среднего показателя коэффициента убыточности, но рассчитывают комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса, выше 100% означает убыток). По итогам 2017 года у страховщиков ОСАГО этот показатель достигал 106,8%, а убыток по сегменту составил 15 млрд руб. В ряде регионов убыточность может достигать 150%, заявили РБК в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При этом ОСАГО сохраняет второе место на рынке (17,4% совокупных взносов), но продолжает отдаляться от лидера рынка — страхования жизни (доля 26%), поскольку объем премий по ОСАГО в 2017 году сократился на 5,2%, говорится в обзоре регулятора.

В «АльфаСтраховании» ожидают коэффициент убыточности в 2018 году в районе 85%, но комбинированный КУ может вырасти до 115%, говорит руководитель управления андеррайтинга «АльфаСтрахования» Денис Макаров. В «РЕСО-Гарантии» считают, что убыточность в текущем году в лучшем случае останется на прежнем уровне. «Регулятор проводит очень активную работу по улучшению ситуации на рынке, однако мы видим и противоположные тенденции (например, рост мошенничества в электронных полисах), по совокупности этих факторов ситуация в лучшем случае останется на прежнем уровне», — говорит заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

В «Ингосстрахе» не берутся предсказывать убыточность ОСАГО по итогам года, так как с 1 июня в два раза увеличился размер лимита на выплату по европротоколу (без вызова полиции) — до 100 тыс. руб. «Как это скажется на убыточности, не знает никто», — поясняет глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Тарифы помогут

Чтобы снизить убыточность ОСАГО, ЦБ начал масштабную реформу рынка. В рамках первого этапа предполагается расширение коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746–4942 руб. (сейчас 3432–4118 руб.), что позволит страховщикам повышать или понижать тарифы в более широких пределах. После расширения коридора средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. руб., тогда как сейчас платит 5800 руб., говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Но запланированная либерализация ОСАГО не успеет оказать значительного влияния на убыточность страховых компаний до конца года, говорит Юлия Темкина. В этом году на убыточности все еще будут сказываться инициативы, принятые ранее, — «Единый агент» и электронное ОСАГО. В КПМГ считают, что тарифы вырастут главным образом в глубоко убыточных регионах, в то время как «хорошие» регионы (с точки зрения выплат по ОСАГО) могут показать даже снижение стоимости полисов.

Страховщики склонны консервативно оценивать динамику убыточности — это усиливает их позицию по вопросу о целесообразности повышения тарифов, предупреждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, расширение тарифного коридора приведет в большей степени к повышению тарифов, чем к понижению. С другой стороны, эта мера негативно скажется на покупательной активности клиентов: может возрасти количество поддельных полисов (предлагаемых якобы по более низким тарифам) либо же часть населения просто откажется от страхования.

Сроки перехода рынка ОСАГО к безубыточности зависят от того, когда начнут действовать принципы либерализации, запланированные ЦБ, говорит представитель РСА. «В лучшем случае комбинированный коэффициент убыточности будет равен порядка 100%», — отметил он.