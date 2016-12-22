Херсонский суд оставил Вышинского под арестом

Херсонский апелляционный суд оставил под арестом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом адвокат журналиста Андрей Доманский рассказал «РИА Новости».
Юрист отметил, что суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. «Кирилл остался до 4 ноября под стражей», — заметил Доманский.
В конце сентября Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование дела Вышинского, которого обвиняют в госизмене, и передала материалы в суд. При этом адвокат журналиста заявил, что его клиенту не предъявили обвинительный акт поэтому считать, что уголовное расследование против Вышинского закончено, нельзя. Также по словам Доманского, половина из назначенных 18 экспертиз не были готовы.
Вышинского задержали 15 мая в Киеве, спустя два дня Херсонский городской суд арестовал его. Журналисту были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
МИД России требовал отпустить Вышинского называя его арест «очередным подтверждением тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».