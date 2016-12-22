ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,18 65,01 EUR Нал. 75,90 74,63 USD Бирж. 65,60 +0,35 EUR Бирж. 75,31 +0,53 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6561,54 -6,56 IMOEX 2310,01 +0,06% RTSI 1109,26 -0,65% Brent 77,00 -3,40% DJIA 24956,52 -1,43% Nasdaq 7336,31 -1,77%
Херсонский суд оставил Вышинского под арестом
Лента новостей
СМИ узнали о переговорах мадридского «Реала» с Моуринью 18:33, Спорт 6 правил путешествия с друзьями 18:21, РБК и Билайн На «России-1» объяснили появление в эфире канала погибшей в Керчи девушки 18:18, Общество Ученые и правозащитники попросили Путина отпустить из СИЗО Кудрявцева 18:16, Общество Костин спрогнозировал уступки Минфина в вопросе дивидендов ВТБ 18:14, Финансы В Москве досрочно начали снос Ховринской больницы 18:05, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 18:01, РБК и FW Raiffeisen ФАС одобрила покупку СОГАЗом «ВТБ Страхование» 17:54, Бизнес Вместо Давоса: зачем стратег Трампа создает правый интернационал в Европе 17:45, Политика Херсонский суд оставил Вышинского под арестом 17:40, Общество Король Саудовской Аравии принял семью убитого в Стамбуле журналиста 17:37, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 17:35, РБК и Lenovo Белоусов назвал сроки утверждения первого пула инвестпроектов 17:24, Бизнес Правительство раскрыло условия мировой с Exxon по проекту «Сахалин-1» 17:24, Бизнес Госдума отклонила законопроект об учреждении Дня отца 17:14, Общество Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн руб. 17:14, Экономика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 17:10, РБК и Barilla Встреча Путина и Трампа оказалась для Финляндии дороже на €1,7 млн 17:08, Политика Harley-Davidson объявила об отзыве 238,3 тыс. мотоциклов по всему миру 17:05, Бизнес Правила бизнеса основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова 17:04, Общество Путин призвал продлить мораторий на плановые проверки для малого бизнеса 17:04, Общество Путин потребовал не грузить «тихой сапой» бизнес лишней отчетностью 16:56, Бизнес Блокчейн-смартфон от HTC стал доступен для предзаказа 16:55, Крипто Москалькова предложила повысить возраст получения разрешения на оружие 16:44, Политика Самые перспективные: в каких регионах выгодно открывать обувные магазины 16:42, Потребрынок  Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 16:41, РБК и Mastercard Sky News узнал о найденных частях тела пропавшего саудовского журналиста 16:38, Общество Пекин заявил о неприемлемости шантажа по вопросу вступления в ДРСМД 16:22, Политика
Херсонский суд оставил Вышинского под арестом
Общество, 17:40
0
Херсонский суд оставил Вышинского под арестом

Херсонский апелляционный суд оставил под арестом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом адвокат журналиста Андрей Доманский рассказал «РИА Новости».

Юрист отметил, что суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. «Кирилл остался до 4 ноября под стражей», — заметил Доманский.

В конце сентября Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование дела Вышинского, которого обвиняют в госизмене, и передала материалы в суд. При этом адвокат журналиста заявил, что его клиенту не предъявили обвинительный акт поэтому считать, что ​уголовное расследование против Вышинского закончено, нельзя. Также по словам Доманского, половина из назначенных 18 экспертиз не были готовы.

СБУ завершила расследование дела против журналиста Вышинского
Политика

Вышинского задержали 15 мая в Киеве, спустя два дня Херсонский городской суд арестовал его. Журналисту были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

МИД России требовал отпустить Вышинского называя его арест «очередным подтверждением тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».

Теги: журналист , арест
Главное
Кудрин назвал меры по снижению напряженности в отношениях России и Запада Экономика
Материалы по теме
Журналист Вышинский обратился за помощью к Путину Общество
СБУ завершила расследование дела против журналиста Вышинского Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter