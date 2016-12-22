Песков рассказал о реакции Кремля на убийство саудовского журналиста

Кремль отреагирует на инцидент с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда по нему появится «проверенная информация», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы с вами слышали официальное заявление из Эр-Рияда, в котором отмечается непричастность к произошедшему представителей королевской семьи. Мы [это] приняли во внимание», — сказал Песков.

Он добавил, что в остальном это вопрос следствия и ​«здесь, конечно, нужно оперировать официальной, проверенной информацией». «Вы знаете также реакцию, которую озвучил по этому вопросу президент Владимир Путин, выступая на недавнем Валдайском форуме», — сказал Песков.

О том, что Москва не намерена реагировать на ситуацию с исчезновением Хашкаджи до выхода официальных результатов расследования, 18 октября на Валдайском форуме заявил президент Владимир Путин. В то же время он добавил, что потенциальную ответственность за исчезновение журналиста несут США, так как именно эту страну Хашкаджи выбрал в качестве убежища, работая на Washington Post.

Известный своей критикой саудовских властей журналист Хашкаджи пропал 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Эр-Рияд заявил, что в здании консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста. Reuters со ссылкой на неназванного саудовского чиновника сообщил, что мужчина был задушен. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.