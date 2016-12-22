Производитель пылесосов решил собирать конкурента Tesla в Сингапуре

Британская компания Dyson, специализирующаяся на производстве пылесосов, решила начать сборку электромобилей не в Великобритании, а в Сингапуре на год позже запланированного. Об этом сообщает Би-би-си.

Решение перенести производство в Сингапур несмотря на то, что на разработки и подготовку производства в Великобритании уже потрачено £200 млн, объясняется негативными последствиями решения Лондона о выходе из Евросоюза и близостью потенциальных рынков сбыта в Азии. Изначально завод и испытательную скоростную трассу для электрокаров и беспилотных машин планировалось построить на закрытой авиабазе времен Второй мировой войны в британском графстве Уилтшир. Это дало бы 2 тыс. рабочих мест. Коррекции подверглись и сроки выпуска первого электромобиля: они смещены с 2020 на 2021 год.

О планах Dyson начать производить собственные электрокары стало известно в 2017 году. В отличие от компаний, выпускающих электромобили, от Volkswagen AG и Daimler AG до Toyota Motor Corp. и Tesla Inc, Dyson намерена использовать не литий-ионные аккумуляторы, а твердотельные батареи собственной разработки. Для этого производитель пылесосов планирует потратить не менее £1 млрд из £2 млрд, инвестируемых на разработку электромобиля. Батареи разрабатываются в США.