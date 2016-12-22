ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,87 64,90 EUR Нал. 75,52 74,44 USD Бирж. 65,35 +0,10 EUR Бирж. 74,92 +0,13 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6538,60 -47,40 IMOEX 2303,77 -0,21% RTSI 1110,50 -0,54% Brent 78,19 -1,91% DJIA 25317,41 -0,50% Nasdaq 7468,63 +0,27%
Производитель пылесосов решил собирать конкурента Tesla в Сингапуре
Лента новостей
Заброшенную Ховринскую больницу в Москве снесут до марта 2019 года 14:04, Общество «Я иду шаг за шагом»: Ирина Апексимова о руководстве Театром на Таганке 14:00, Общество  Арестованное на Украине российское судно «Норд» продадут на аукционе 13:51, Общество В Кремле назвали темы для обсуждения на встрече Путина и Болтона 13:50, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 13:47, РБК и Philips Программа WU Executive Academy вернулась в топ-50 всемирного рейтинга MBA 13:46, Пресс-релизы Песков рассказал о реакции Кремля на убийство саудовского журналиста 13:36, Политика Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 13:25, Спецпроект РБК PINK В Кремле прокомментировали возможность заключения нового ДРСМД 13:23, Политика Когда покупать Litecoin: криптовалюта подешевела до $52 13:21, Крипто При поиске пропавшей аргентинской подлодки обнаружены новые объекты 13:19, Общество В ООН потребовали от Франции пересмотреть запрет на ношение никаба 13:14, Политика Производитель пылесосов решил собирать конкурента Tesla в Сингапуре 13:10, Технологии и медиа Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 13:10, РБК и Мираторг В Кремле прокомментировали идею штрафовать не платящих налоги самозанятых 13:04, Общество Юному игроку приготовиться: чем живет киберспорт и кто его герои 12:57, Стиль Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» 12:55, Общество Эффект «Доминос»: как за четыре года увеличить продажи в 16 раз 12:55, Потребрынок  Почему в США вырастут цены на авиабилеты 12:54, Quote Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 12:51, РБК и Thomson Reuters В РПЦ опровергли особую позицию Афона в конфликте с Константинополем 12:49, Общество Эрдоган обвинил саудитов в жестоком убийстве журналиста в консульстве 12:48, Политика В Кремле поддержали ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах 12:46, Политика Кремль отверг возможность санкций против рядовых украинцев 12:45, Политика Иски родственников погибших при крушении Ту-154 в Адлере передадут в суд 12:33, Общество Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою против Нурмагомедова 12:29, Спорт
Производитель пылесосов решил собирать конкурента Tesla в Сингапуре
Технологии и медиа, 13:10
0
Производитель пылесосов решил собирать конкурента Tesla в Сингапуре

Британская компания Dyson, специализирующаяся на производстве пылесосов, решила начать сборку электромобилей не в Великобритании, а в Сингапуре на год позже запланированного. Об этом сообщает Би-би-си.

Решение перенести производство в Сингапур несмотря на то, что на разработки и подготовку производства в Великобритании уже потрачено £200 млн, объясняется негативными последствиями решения Лондона о выходе из Евросоюза и близостью потенциальных рынков сбыта в Азии. Изначально завод и испытательную скоростную трассу для электрокаров и беспилотных машин планировалось построить на закрытой авиабазе времен Второй мировой войны в британском графстве Уилтшир. Это дало бы 2 тыс. рабочих мест. Коррекции подверглись и сроки выпуска первого электромобиля: они смещены с 2020 на 2021 год.

О планах Dyson начать производить собственные электрокары стало известно в 2017 году. В отличие от компаний, выпускающих электромобили, от Volkswagen AG и Daimler AG до Toyota Motor Corp. и Tesla Inc, Dyson намерена использовать не литий-ионные аккумуляторы, а твердотельные батареи собственной разработки. Для этого производитель пылесосов планирует потратить не менее £1 млрд из £2 млрд, инвестируемых на разработку электромобиля. Батареи разрабатываются в США.

Теги: Dyson , Сингапур , производство автомобилей , электромобили , пылесос
Главное
В Кремле поддержали ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах Политика
Материалы по теме
Производитель пылесосов построит завод для испытаний беспилотных машин Технологии и медиа
Производитель пылесосов займется выпуском электромобилей Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter