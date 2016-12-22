Производитель пылесосов построит завод для испытаний беспилотных машин

Британская компания-производитель пылесосов и другой бытовой техники Dyson построит завод на юге Англии для тестирования прототипов беспилотных автомобилей. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что создание завода на закрытой авиабазе времен Второй мировой войны в британском Уилтшире обойдется компании в £116 млн. Проектом займется подразделение Dyson Hullavington, для него построят внедорожную трассу, скоростную гоночную трассу и офисы, где разместят до 2 тыс. работников.

В сентябре 2017 года основатель Dyson Джеймс Дайсон объявил о планах компании выпустить электромобиль и твердотельные батареи к нему к 2020 году. В этот проект Dyson намерена вложить £1 млрд. По словам Дайсона, разработка будет «радикально отличаться» от продукции конкурентов, в том числе Tesla. «Нет смысла делать что-то похожее на всех остальных. Это будет и не спортивный, и не бюджетный автомобиль», — отмечал глава Dyson.