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Двух сбежавших из колонии заключенных задержали в Иркутске
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Двух сбежавших из колонии заключенных задержали в Иркутске
Общество, 10:29
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Двух сбежавших из колонии заключенных задержали в Иркутске

Двух заключенных, сбежавших 20 октября из колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске, задержали в Иркутске и поместили под стражу. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В отношении сбежавших было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Согласно данной статье, заключенных ждет наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

О побеге 24-летних Ивана Проворова и Родиона Урвачева стало известно 20 октября. С 2016 года Проворов отбывал пятилетний срок за угон, кражу и уничтожение чужого имущества, а Урвачев — пятилетний срок за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Уточнялось, что в колонии-поселении, откуда сбежали осужденные, надзор осуществляет только администрация, заключенные могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по территории учреждения от подъема до отбоя.


 

Теги: Иркутск , заключенные , побег , колония
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