Задержанный за кражу велосипеда мужчина сознался в семи убийствах

В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину, который на допросе сознался в семи убийствах, сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах.

По данным «Интерфакса», полиция еще 19 октября задержала уроженца Тирасполя 1989 года рождения. Мужчину заподозрили в краже велосипеда на Ленинском проспекте.

На допросе он рассказал, что убил шесть женщин в Тирасполе, «мотивируя это ненавистью к ним». Задержанный также сознался в убийстве молодого человека летом 2017 года в районе железнодорожной станции Москва-Товарная.

В полиции сообщили «РИА Новости», что против мужчины пока возбуждено только одно уголовное дело по ст. 158 УК (кража).