В Москве задержали подозреваемого в убийстве трех родственников

В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве трех человек. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Убийство было совершено 16 октября около 21:50 мск в квартире жилого дома на улице Летчика Бабушкина. Подозреваемый — молодой человек 1996 года рождения. Он доставлен в отделение.
«По предварительной информации, причиной преступления послужил бытовой конфликт», — заметила Волк.
Как отмечается на сайте столичного главка СКР, молодой человек был задержан на месте преступления. Там же были обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый пояснил, что в ходе ссоры убил родителей и бабушку.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).