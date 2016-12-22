В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

Церемония открытия самого длинного в мире морского моста прошла в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун, в ней принимал участие председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает CNN.

Стоимость проекта составила $20 млрд, длина моста — 55 км, конструкция также включает в себя подводный туннель длиной 6,7 км.

Мост пролегает в дельте реки Чжуцзян и соединяет материковый Китай с двумя специальными административными районами страны — Макао и Гонконгом.

Конструкция может выдержать землетрясение силой 8 баллов, для ее строительства были использованы 400 тыс. т стали. Работы по строительству моста стартовали еще в 2009 году, для возведения моста рабочие также создали два искусственных острова.