Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признал вину

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признает вину, следствие намерено предъявить ему обвинение во вторник, 23 октября, рассказал «РИА Новости» представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Егор Марков.
«Подозреваемый пока не признает вину, но у следствия достаточно улик. Мы сегодня планируем предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказал Марков. По его словам, мужчина ранее был судим за изнасилование.
12-летняя девочка пропала по дороге в школу 19 октября. После ее исчезновения правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст.105 УК (убийство малолетнего». В поисках участвовали более 1 тыс. человек, в том числе волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
Тело несовершеннолетней обнаружили утром 23 октября на территории автостоянки, подозреваемый в ее убийстве был задержан неподалеку.