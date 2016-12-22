В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки

В Чите задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийству 12-летней девочки, пропавшей 19 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«С привлечением сотрудников ОМОН Росгвардии подозреваемый был задержан, по месту его жительства произведён обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.

Тело девочки обнаружили утром 23 октября, рассказали в управлении МВД по Забайкальскому краю. Там отметили, что подозреваемый был ранее судим, он жил и работал на территории автостоянки, где нашли тело несовершеннолетней.

Об исчезновении 12-летней в правоохранительные органы сообщили 19 октября. В СК сообщали, что девочка вышла из дома и пропала по дороге в школу. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в», ч.2 ст 105 УК).

Волонтеры и полиция организовали поиски в районе маршрута девочки и русла реки Чита, недалеко от которого находится дом пропавшей.