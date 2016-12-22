Кабмин Великобритании отказался от термина fake news

Правительство Великобритании по рекомендации парламента страны отказалось от использования термина fake news («фейковые новости») и решило заменить его «дезинформацией», говорится в ответе британского кабмина на доклад парламента об угрозе «фейковых новостей».

Парламентарии рекомендовали отказаться от данного термина, поскольку его употребляют в разных значениях и у него нет точного определения.«Мы согласны с тем, что «fake news» — это плохо определенный и вводящий в заблуждение термин», — решили в правительстве Великобритании.

Там подчеркнули, что под «фейковыми новостями» может иметься в виду как неточность или ошибка в тексте, так и вмешательство иностранного государства в демократические процессы.​

Вместо него в Лондоне будут использовать слово «дезинформация». Как пояснили в британском правительстве, под этим термином они понимают «преднамеренное создание и распространение ложной или манипулируемой информации с целью обмануть или ввести в заблуждение аудиторию». Кабмин Великобритании добавил, что дезинформация в том числе может распространяться для причинения вреда или получения политической, финансовой, а также личной выгоды.

Кроме того, правительство решило использовать слово «misinformation» в случаях, когда речь идет о непреднамеренном распространении ложной информации.